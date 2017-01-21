Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о переговорах по новым контрактам с Артемом Быковым и Глебов Рассадкиным.

«Быков подписал контракт и стал тренироваться. Сейчас у клуба не такое финансовое положение, которое было, когда они их подписывали. И игрокам предложили пойти на снижение условий. Артем уступил и согласился снизить запросы, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого», – сказал Боровский.

«В будущем главным тренером команды вижу именно Биончика». Как себя чувствуют «Крумкачы» и «Динамо» на старте предсезонки