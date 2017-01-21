﻿ Сергей Боровский: «Быкову и Рассадкину предложили пойти на снижение условий. Артем согласился, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого». 21.by
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Сергей Боровский: «Быкову и Рассадкину предложили пойти на снижение условий. Артем согласился, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого»

22.01.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о переговорах по новым контрактам с Артемом Быковым и Глебов Рассадкиным.

«Быков подписал контракт и стал тренироваться. Сейчас у клуба не такое финансовое положение, которое было, когда они их подписывали. И игрокам предложили пойти на снижение условий. Артем уступил и согласился снизить запросы, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого», – сказал Боровский.

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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о переговорах по новым контрактам с Артемом Быковым и Глебов Рассадкиным.

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