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Сергей Боровский: «Быкову и Рассадкину предложили пойти на снижение условий. Артем согласился, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого»
22.01.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о переговорах по новым контрактам с Артемом Быковым и Глебов Рассадкиным.
«Быков подписал контракт и стал тренироваться. Сейчас у клуба не такое финансовое положение, которое было, когда они их подписывали. И игрокам предложили пойти на снижение условий. Артем уступил и согласился снизить запросы, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого», – сказал Боровский.
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Сергей Боровский: «Быкову и Рассадкину предложили пойти на снижение условий. Артем согласился, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о переговорах по новым контрактам с Артемом Быковым и Глебов Рассадкиным.
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