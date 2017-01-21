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Снукер. Мастерс. Финал. О’Салливан встретится с Перри
22.01.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Лондоне пройдет финал снукерного турнира «Мастерс». Ронни О’Салливан сыграет с Джо Перри.
Снукер
Мастерс
Лондон, Англия
Финал
Ронни О’Салливан (Англия) – Джо Перри (Англия)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – 16.00 и 22.00 по белорусскому времени. Максимальное количество фреймов – 19.
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Сегодня в Лондоне пройдет финал снукерного турнира «Мастерс».
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