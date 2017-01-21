Сегодня в Лондоне пройдет финал снукерного турнира «Мастерс». Ронни О’Салливан сыграет с Джо Перри.

Снукер

Мастерс

Лондон, Англия

Финал

Ронни О’Салливан (Англия) – Джо Перри (Англия)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – 16.00 и 22.00 по белорусскому времени. Максимальное количество фреймов – 19.