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Снукер. Мастерс. Финал. О’Салливан встретится с Перри

22.01.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Лондоне пройдет финал снукерного турнира «Мастерс». Ронни О’Салливан сыграет с Джо Перри.

Снукер

Мастерс

Лондон, Англия

Финал

Ронни О’Салливан (Англия) – Джо Перри (Англия)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – 16.00 и 22.00 по белорусскому времени. Максимальное количество фреймов – 19.

 
 
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Сегодня в Лондоне пройдет финал снукерного турнира «Мастерс».

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