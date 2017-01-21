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Президент НОК Германии: «Если обвинения подтвердятся, Россия должна пропустить Игры-2018»

22.01.2017 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Хорманн заявил, что сборная России должна пропустить ближайшие Олимпийские игры в том случае, если обвинения из доклада Макларена будут подтверждены.

«Должен быть четкий сигнал: так делать нельзя! Если подтвердится, что в России существовала государственная допинговая система, а ОКР нарушил олимпийскую хартию, тогда, считаю, вся сборная должна пропустить Игры-2018 и, возможно, Игры-2020, над чем МОК должен обстоятельно поработать.

Если кто-то нарушает олимпийскую хартию так явно, то должно быть самое суровое наказание.

Кроме того, в докладе Макларена ОКР нигде не обвиняется в нарушениях, однако я с трудом могу представить, что такая система могла существовать без того, чтобы ОКР не знал о ней или не был к ней причастен.

– Вы можете представить, что президент России Владимир Путин не знал ничего?

– В такой системе, как в российской, это сложно представить, – сказал Хорманн.

 
 
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Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Хорманн заявил, что сборная России должна пропустить ближайшие Олимпийские игры в том случае, если обвинения из...

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