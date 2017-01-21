﻿ Денис Шунто: «Подпалый в Минск хотел ехать с двумя помощниками. Мы же такого себе позволить не можем». 21.by
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Денис Шунто: «Подпалый в Минск хотел ехать с двумя помощниками. Мы же такого себе позволить не можем»

22.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о поиске главного тренера для команды.

– Почему не срослось с Сергеем Подпалым, который был одним из основных кандидатов?

– С Подпалым сразу установился хороший контакт, но ехать в Минск он хотел с двумя помощниками. Мы же такого себе позволить не можем. При этом сам Подпалый не требовал каких-то больших денег. Хотел просто вернуться и быть на виду (последний раз россиянин возглавлял команду в 2013-м году – Tribuna.com). Идеей нашей тоже загорелся, но без помощников ехать не рискнул, – сказал Шунто.

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о поиске главного тренера для команды.

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