|
ЧМ-2017. Женская сборная Беларуси будет готовиться в Рупольдинге, мужская – в Рамзау, Домрачева – в Антхольце
22.01.2017 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб белорусской команды определился с местами подготовки спортсменов к ЧМ-2017 в Хохфильцене.
Сообщается, что женская сборная Беларуси будет работать в Рупольдинге, мужская — в Рамзау, а Дарья Домрачева останется в Антхольце.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧМ-2017. Женская сборная Беларуси будет готовиться в Рупольдинге, мужская – в Рамзау, Домрачева – в Антхольце
Тренерский штаб белорусской команды определился с местами подготовки спортсменов к ЧМ-2017 в Хохфильцене.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии