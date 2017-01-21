﻿ ЧМ-2017. Женская сборная Беларуси будет готовиться в Рупольдинге, мужская – в Рамзау, Домрачева – в Антхольце. 21.by
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ЧМ-2017. Женская сборная Беларуси будет готовиться в Рупольдинге, мужская – в Рамзау, Домрачева – в Антхольце

22.01.2017 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренерский штаб белорусской команды определился с местами подготовки спортсменов к ЧМ-2017 в Хохфильцене.

Сообщается, что женская сборная Беларуси будет работать в Рупольдинге, мужская — в Рамзау, а Дарья Домрачева останется в Антхольце.

 
 
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Тренерский штаб белорусской команды определился с местами подготовки спортсменов к ЧМ-2017 в Хохфильцене.

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