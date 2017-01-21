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Масс-старт в Антхольце: первым стал Йоханнес Бё, белорусы не бежали

22.01.2017 14:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает Sputnik.

Масс-старт в Антхольце: первым стал Йоханнес Бё, белорусы не бежали
© Sputnik/ Денис Костюченко
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В заключительный день очередного эта КМ программу соревнований открыл мужской масс-старт (15 км с четырьмя огневыми рубежами). Первым дистанцию преодолел норвежец Йоханесс Бё, который финишировал без промахов с результатом 37 минут 4,3 секунды. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (1 промах; +3,7 секунды). Россиянин Антон Шипулин допустил один промах и отстал на 21,7 секунды от лидера.

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален замкнул десятку сильнейших (+59,8 сек.; 3).    

Белорусов среди 30 участников масс-старта не было. В гонке принимают участие биатлонисты из топ-30 общего зачета.

На шестом этапе в Антхольце за Беларусь выступали Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев. Лучший результат принадлежит Чепелину — в индивидуальной гонке он занял 38-е место.

Лидирует в общем зачете француз Мартен Фуркад (824 балла), вторым идет Шипулин (548), третье место у немца Симона Шемппа (522). Белорусы расположились следующим образом:

43. Владимир Чепелин (103)

76. Роман Елётнов (7)

82. Сергей Бочарников (5)

93. Максим Воробей (1)

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам шестого этапа КМ в общем зачете по-прежнему лидирует Мартен Фуркад, лучший результат у белорусов - 43-е место Владимира Чепелина.

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