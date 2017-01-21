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Матч звезд КХЛ. Финал. Дивизион Чернышева против дивизиона Тарасова
22.01.2017 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Уфе в рамках Матча звезд КХЛ состоится турнир четырех сборных дивизионов, которые проведут полуфиналы и финальный матч.
В каждой из команд выступят по 11 хоккеистов: 1 вратарь, 9 полевых игроков и по одному из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ.
Матчи турнира будут продолжаться по 20 минут и проходить в формате 4 на 4, в случае дополнительного времени – 3 на 3.
Матч звезд КХЛ
Уфа
Финал
Сборная дивизиона Чернышева – сборная дивизиона Тарасова
Вратари: Бобков – Сорокин.
Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева – 3:4 (1:2, 2:2)
1:0 – Ткачев (Мозякин, Коварж).
1:1 – Чед Ро (Медведев).
1:2 – Лисин (Капризов).
2:2 – Мозякин (Зарипов).
2:3 – Чед Ро (Доус).
2:4 – Лисин (Леписто).
3:4 – Кольцов.
Вратари: Францоуз – Бобков.
Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова – 2:6 (1:2, второй период)
1:0 – Эллисон.
1:1 – Робинсон.
1:2 – Кагарлицкий (Робинсон).
1:3 – Козун.
1:4 – Козун.
1:5 – Козун.
1:6 – Телегин.
2:6 – Войнов (Ковальчук).
Вратари: Шестеркин – Сорокин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в Уфе в рамках Матча звезд КХЛ состоится турнир четырех сборных дивизионов, которые проведут полуфиналы и финальный матч.
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