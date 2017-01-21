Сегодня в Уфе в рамках Матча звезд КХЛ состоится турнир четырех сборных дивизионов, которые проведут полуфиналы и финальный матч.

В каждой из команд выступят по 11 хоккеистов: 1 вратарь, 9 полевых игроков и по одному из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ.

Матчи турнира будут продолжаться по 20 минут и проходить в формате 4 на 4, в случае дополнительного времени – 3 на 3.

Матч звезд КХЛ

Уфа

Финал

Сборная дивизиона Чернышева – сборная дивизиона Тарасова

Вратари: Бобков – Сорокин.

Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева – 3:4 (1:2, 2:2)

1:0 – Ткачев (Мозякин, Коварж).

1:1 – Чед Ро (Медведев).

1:2 – Лисин (Капризов).

2:2 – Мозякин (Зарипов).

2:3 – Чед Ро (Доус).

2:4 – Лисин (Леписто).

3:4 – Кольцов.

Вратари: Францоуз – Бобков.

Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова – 2:6 (1:2, второй период)

1:0 – Эллисон.

1:1 – Робинсон.

1:2 – Кагарлицкий (Робинсон).

1:3 – Козун.

1:4 – Козун.

1:5 – Козун.

1:6 – Телегин.

2:6 – Войнов (Ковальчук).

Вратари: Шестеркин – Сорокин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.