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«Севилья» завершила первый круг примеры на 2-м месте, набрав рекордные для клуба 42 очка
22.01.2017 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Севилья» обыграла «Осасуну» в матче 19-го тура примеры (4:3).
Команда Хорхе Сампаоли завершила первый круг на втором месте, набрав рекордные для этого отрезка сезона 42 очка.
«Севилья» опережает «Барселону», идущую на 3-м месте, на 4 очка, и отстает от «Реала» на одно. У обеих соперников имеются по одному матчу в запасе.
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«Севилья» обыграла «Осасуну» в матче 19-го тура примеры (4:3).
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