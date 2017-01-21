﻿ «Севилья» завершила первый круг примеры на 2-м месте, набрав рекордные для клуба 42 очка. 21.by
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«Севилья» завершила первый круг примеры на 2-м месте, набрав рекордные для клуба 42 очка

22.01.2017 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Севилья» обыграла «Осасуну» в матче 19-го тура примеры (4:3).

Команда Хорхе Сампаоли завершила первый круг на втором месте, набрав рекордные для этого отрезка сезона 42 очка.

«Севилья» опережает «Барселону», идущую на 3-м месте, на 4 очка, и отстает от «Реала» на одно. У обеих соперников имеются по одному матчу в запасе.

 
 
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«Севилья» обыграла «Осасуну» в матче 19-го тура примеры (4:3).

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