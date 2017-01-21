Главный тренер «Юности» Михаил Захаров признался, что мечтает попасть с командой в КХЛ.

- Итоги к юбилею подвели: что сбылось, что нет? Хотя вам, наверное, сложно – у вас все есть: трое детей, дом построили, дерево посадили, чемпионом стали. Мечта-то осталась? Или снова начнете рассказывать про КХЛ, куда, кажется, лет 100 уже хотите попасть с «Юностью»?

– Уже и говорить не хочу на эту тему. Мечта так и остается несбыточной. Самое интересное, что это не мне надо – стране.

- Говорят, все упирается в деньги: бюджет у клуба при вхождении в КХЛ должен быть о-го-го!

– Да небольшие там деньги! «Юность» готова играть в КХЛ за минимальный бюджет! В Беларуси легионерский корпус в год получает в два раза больше, за эту зарплату можно легко иметь две команды в КХЛ. Если бы было две команды, то и играть было бы интересней, и между игроками появилась бы конкуренция! Болельщики же и у «Динамо», и у «Юности» есть. Вот не удивлюсь, если вскоре станет две команды КХЛ из Санкт-Петербурга и две из Казахстана. Пока у нас есть возможность попасть в КХЛ, а вот возьмут ли нас русские года через три-четыре – еще вопрос.

- Сейчас, Михаил Михайлович, не до жиру, а тут вы со своей КХЛ, куда, чтобы попасть и играть, миллионы долларов ежегодно тратить надо...

– Но народ во все времена требовал зрелищ, вот и ходили бы все на хоккей, отвлекались, интрига бы была. Если мы хотим идти дальше, то должны тренироваться не со слабыми командами, а с сильными.

Обязательно должна быть хотя бы одна команда, которая будет играть в МХЛ. В Санкт-Петербурге, к примеру, в МХЛ играет четыре команды.

И чем больше хоккеистов у нас будет играть в КХЛ – тем лучше будет играть сборная, тем выше будет результат на чемпионатах мира! А так у нас результат всегда будет «около вылета».

- Ну, не дают вам попробовать – впору и обидеться: стукнуть кулаком и пойти тренировать российский клуб, хоть денег заработать, пожить на старости в удовольствие.

– Тоже верно (смеется). Поживем – увидим. Все теплится надежда, что еще повоюем, что «Юность» заслужила играть в КХЛ, и если посмотреть статистику, в сборной Беларуси 80% - воспитанники «Юности».

У нас и все условия есть – комфортная «Чижовка-Арена», современная площадка. Да, на игры чемпионата Беларуси народ не ходит. Но люди любят игры КХЛ, на минское «Динамо» по 15 тысяч человек собирается. Это еще один аргумент в пользу того, что надо играть в сильном чемпионате (КХЛ), – сказал Захаров.