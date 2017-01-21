Министр спорта и туризма Александр Шамко отметил важность вторых Европейских игр для подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде-2020.

«Проведение таких спортивных мероприятий, как Европейские игры, на домашней площадке – это прежде всего экзамен для наших спортсменов, для всей спортивной отрасли. Кроме того, это хороший потенциал для подготовки резерва, тех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм 2020 года. Почетно выступать на любых соревнованиях, но особенно престижно, важно и ответственно выступать перед своими зрителями.

Сейчас уже не стоит вопрос, проводить или нет эти соревнования. Обсуждается то, как провести их на максимально высоком уровне», – сказал Шамко.

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре 2016-го состоялось в Минске. I Европейские игры прошли 12-28 июня 2015 года в столице Азербайджана Баку. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.