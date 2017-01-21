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Хоккеисты дивизиона Чернышева выиграли Матч звезд КХЛ-2017

22.01.2017 17:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Хоккеисты команды дивизиона Чернышева стали победителями Матча звезд КХЛ-2017, обыграв в финальном матче команду дивизиона Тарасова со счетом 3:2 (1:1, 2:1), сообщается на сайте КХЛ.

Хоккеисты дивизиона Чернышева выиграли Матч звезд КХЛ-2017
© YouTube/КХЛ
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Неделя Звезд хоккея в Уфе подошла к концу. В воскресенье на "Уфа арене" состоялись полуфинальные встречи и финал Матчу звезд КХЛ. Игры прошли в новом формате — два периода по 10 минут в расстановке "четыре на четыре".

В первой 1/2 встретились дивизионы Харламова и Чернышева. Победу праздновали хоккеисты команды дивизиона Чернышева со счетом 4:3 (2:1, 2:2). В составе победителей дубли сделали Чед Рау (7-я и 14-я минуты) и Энвер Лисин (8, 15). У команды дивизиона Харламова отличились Владимир Ткачев (3), Сергей Мозякин (13) и Кирилл Кольцов (20).

Во втором полуфинале сыграли команды дивизиона Тарасова и Боброва. Игра завершилась победой команды дивизиона Тарасова со счетом 6:2 (2:1, 4:1). У победителей точные броски в свой актив записали Брэндон Корзун (15, 19, 20), Иэ Робинсон (3), Дмитрий Кагарлицкий (8) и Иван Телегин (20). У команды дивизиона Боброва отличились Мэтт Эллисон (3-я) и Вячеслав Войнов (20-я).

Финальная встреча завершилась победой команды дивизиона Чернышева. В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (7), Найджел Доус (16) и Андрей Алтыбармакян (17). У команды дивизиона Тарасова отличились Валерий Ничушкин (10) и Брэндон Козун (15).

Матч звезд КХЛ проводился впервые был проведен в 2009 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Хоккеисты команды дивизиона Чернышева стали победителями Матча звезд КХЛ-2017, обыграв в финальном матче команду дивизиона Тарасова со счетом...

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