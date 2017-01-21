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Анатолий Котов: «Спортивные объекты Минска вызвали искренний восторг и восхищение у представителей ЕОК»

22.01.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о том, что представители Европейских олимпийских комитетов высоко оценили спортивные объекты Минска.

«Мы не обойдемся без официальных церемоний открытия и закрытия. При этом мы максимально постараемся компенсировать наши расходы потенциальными доходами от билетной программы, от маркетинговой программы и от продажи прав на телевещание. С этим подходом полностью согласен ЕОК, поскольку большинство расходов мы несем 50 на 50.

Все арены получили самую высокую оценку от представителей Европейских олимпийских комитетов, начиная от студенческой деревни и заканчивая гостиничным хозяйством Минска, которое готово на надлежащем уровне принять и гостей, и участников. Сами спортивные объекты, которые мы показывали, вызвали искренний восторг и восхищение», – сказал Котов.

Сообщается, что в Минске планируется организовать работу четырех спортивных кластеров, чтобы максимально снизить разъезды спортсменов и сделать посещение игр более удобным для болельщиков. Речь идет о «Минск-Арене», «Чижовка-Арене», Дворце спорта и спорткомплексе «Олимпийский». Кроме того, стрелковые виды спорта и некоторые из единоборств будут проходить в Уручье.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о том, что представители Европейских олимпийских комитетов высоко оценили спортивные объекты Минска.

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