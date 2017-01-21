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Домрачева, Скардино, Писарева и Кривко стали 6 в эстафете в Антхольце

22.01.2017 18:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Белорусская команда в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Надежды Писаревой и Дарьи Домрачевой финишировала шестой в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает Sputnik.

В воскресенье состоялась последняя гонка шестого этапа КМ в итальянском Антхольце. Завершала соревновательную программу женская эстафетная гонка (4х6 км).

Победу праздновали немки Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер — 1 час 9 минут 12,4 секунды. Вторыми с отставанием 24,2 секунды финишную черту пересекли француженки Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаи Бескон и Мари Дорен-Абер. Третье место у итальянок Лизы Витоции, Федерики Санфилиппо, Алексии Рунгальдьер и Доротеи Вирер (+33,4 секунды).

Белоруски, стартовавшие под девятым номером, пришли к финишу шестыми, проиграв немкам 1 минуты 39,3 секунды. К слову, в сезоне-2012/13 белорусские биатлонистки поднимались на пьедестал в Антхольце именно в этой дисциплине — тогда Скардино, Людмила Калинчик, Анастасия Дуборезова и Домрачева завоевала серебро.     

Российская команда, за которую выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова, стала пятой (+1 минута 16 секунд).    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Белорусская команда в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Надежды Писаревой и Дарьи Домрачевой финишировала шестой в эстафетной гонке...

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