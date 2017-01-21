﻿ Гандбол: белорусы пропустили от шведов 40 мячей на ЧМ во Франции. 21.by
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Гандбол: белорусы пропустили от шведов 40 мячей на ЧМ во Франции

22.01.2017 19:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на Чемпионате мира во Франции, потерпев поражение в 1\8 финала от команды Швеции, сообщает Sputnik. 

Поединок состоялся в воскресенье в Лилле на арене "Пьер-Моруа". Шведы одержали уверенную победу со счетом 41:22 (24:11). Самым результативным игроком в составе команды Юрия Шевцова стал Артем Королек — на его счету семь заброшенных мячей. Второе место по этому показателю у Бориса Пуховского (4). Александр Подшивалов, Максим Баранов, Андрей Юринок, Владислав Кулеш и Иван Бровко по два раза поразили ворота соперника. У шведов восемь точных бросков в активе Джима Готфридссона.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на Чемпионате мира во Франции, потерпев поражение в 1\8 финала от команды Швеции,...

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