МИНСК, 22 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на Чемпионате мира во Франции, потерпев поражение в 1\8 финала от команды Швеции, сообщает Sputnik.

Поединок состоялся в воскресенье в Лилле на арене "Пьер-Моруа". Шведы одержали уверенную победу со счетом 41:22 (24:11). Самым результативным игроком в составе команды Юрия Шевцова стал Артем Королек — на его счету семь заброшенных мячей. Второе место по этому показателю у Бориса Пуховского (4). Александр Подшивалов, Максим Баранов, Андрей Юринок, Владислав Кулеш и Иван Бровко по два раза поразили ворота соперника. У шведов восемь точных бросков в активе Джима Готфридссона.