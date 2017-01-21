﻿﻿ Альфред Эдер: «Домрачева сохранила свою фамилию в стартовом протоколе, потому что Домрачева − это уже мировой бренд». 21.by
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Альфред Эдер: «Домрачева сохранила свою фамилию в стартовом протоколе, потому что Домрачева − это уже мировой бренд»

22.01.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Австрийский специалист Альфред Эдер поделился мнением о возвращении Дарьи Домрачевой после рождения ребенка.

— Мы редко общались, потому что Дарья была в Беларуси, а затем в Норвегии, я же почти все время провожу в Австрии. Но она точно осталась такой же строгой к себе и голодной на дистанции. Я вижу ее реакцию после гонок и поражаюсь: Дарья так же сконцентрирована, как и три года назад на Олимпиаде. Ей не очень повезло с погодными условиями на тех этапах, которые ждали ее после возвращения. В Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце во время гонок стоял сильный ветер. Он не позволил Дарье остаться безошибочной. Если бы Даша стреляла в штиль, мы бы уже видели ее на подиуме. Она показывает пятое время на лыжне, а после родов прошло всего три месяца. Сами посудите − разве это не уникальный случай?

Она уникальная. И, мне кажется, Дарья не меняется на протяжении лет. Она остается такой же человечной и трудолюбивой. Теперь в списке ее приоритетов на первом месте числится семья. Но она осталась Домрачевой во всех смыслах: даже сохранила свою фамилию в стартовом протоколе. Потому что Домрачева − это уже мировой бренд, – сказал Эдер.

 

 
 
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Австрийский специалист Альфред Эдер поделился мнением о возвращении Дарьи Домрачевой после рождения ребенка.

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