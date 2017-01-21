Российский комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев встал на защиту Дарьи Домрачевой, которая заявила, что спортсмены остались разочарованы тем, что исполком IBU не принял решения после заседания посвященного вопросам борьбы с допингом.

«Друзья, Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он не применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню.

Даша, нормальные болельщики рядом с тобой. Я тоже рядом. Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда! » — написал Губерниев в своем инстаграме.