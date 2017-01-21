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Дмитрий Губерниев: «Домрачева не против России, Даша против допинга!»
22.01.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев встал на защиту Дарьи Домрачевой, которая заявила, что спортсмены остались разочарованы тем, что исполком IBU не принял решения после заседания посвященного вопросам борьбы с допингом.
«Друзья, Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он не применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню.
Даша, нормальные болельщики рядом с тобой. Я тоже рядом. Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда! » — написал Губерниев в своем инстаграме.
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