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Дмитрий Губерниев: «Домрачева не против России, Даша против допинга!»

22.01.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев встал на защиту Дарьи Домрачевой, которая заявила, что спортсмены остались разочарованы тем, что исполком IBU не принял решения после заседания посвященного вопросам борьбы с допингом.

«Друзья, Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он не применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню.

Даша, нормальные болельщики рядом с тобой. Я тоже рядом. Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда! » — написал Губерниев в своем инстаграме.

 

Друзья!!!Дарья Домрачева не против России!!!Даша против допинга,кем бы он не применялся!!Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню!!Даша,нормальные болельщики рядом с тобой!!!Я тоже рядом!!!Две сестры -Беларусь и Россия!!!Навсегда!!

 
 
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Российский комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев встал на защиту Дарьи Домрачевой, которая заявила, что спортсмены остались разочарованы тем, что...

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