Генеральный секретарь НОК Беларуси и секретарь республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Европейских игр 2019 года в Беларуси Анатолий Котов сообщил, что программа II Европейских игр должна быть утверждена на следующей неделе.

«Программа Европейских игр еще верстается. Буквально на следующей неделе, 26 января, в Лозанне пойдет заседание Исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), где будет рассматриваться первый доклад о готовности Беларуси к проведению игр. Именно Исполком ЕОК должен утвердить программу мероприятия», – отметил Котов.

Сообщается, что в программе может быть от 14 до 17 видов спорта.