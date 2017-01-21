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Программа II Европейских игр будет утверждена на следующей неделе
22.01.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь НОК Беларуси и секретарь республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Европейских игр 2019 года в Беларуси Анатолий Котов сообщил, что программа II Европейских игр должна быть утверждена на следующей неделе.
«Программа Европейских игр еще верстается. Буквально на следующей неделе, 26 января, в Лозанне пойдет заседание Исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), где будет рассматриваться первый доклад о готовности Беларуси к проведению игр. Именно Исполком ЕОК должен утвердить программу мероприятия», – отметил Котов.
Сообщается, что в программе может быть от 14 до 17 видов спорта.
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Генеральный секретарь НОК Беларуси и секретарь республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Европейских игр 2019 года в Беларуси Анатолий Котов...
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