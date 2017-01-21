﻿﻿ Альфред Эдер: «В прошлом сезоне я был готов работать с белорусской командой, но федерация подписала контракты с Польховским и Кабуковым». 21.by
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Альфред Эдер: «В прошлом сезоне я был готов работать с белорусской командой, но федерация подписала контракты с Польховским и Кабуковым»

22.01.2017 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Австрийский специалист Альфред Эдер признался, что продолжает контактировать с белорусской сборной.

— Мы никогда не прерывали контакты с белорусской сборной, я в курсе статистики каждой из девочек. Вариант работы с белорусками по-прежнему существует. Поэтому я стараюсь быть в курсе событий белорусского биатлона: у меня зафиксированы результаты на дистанции и стрелковые показатели девушек.

В прошлом сезоне я был готов работать с белорусской командой, но потом федерация подписала контракты с Валерием Польховским и Робертом Кабуковым. Мне показалось, что четыре тренера для команды — это слишком. Для хорошей работы нужна небольшая и сплоченная группа, – сказал Эдер.

Ранее Эдер сообщил, что возможно будет помогать сборной Беларуси на чемпионате мира-2017.

 
 
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Австрийский специалист Альфред Эдер признался, что продолжает контактировать с белорусской сборной.

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