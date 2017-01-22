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Кубок Беларуси. Финал. «Дорожник» обыграл «Лидсельмаш»

22.01.2017 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Беларуси.

Финал

Дорожник (Минск) – Лидсельмаш (Лида) 5:4

1/2 финала

Витэн (Орша) – Лидсельмаш (Лида) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жигалко (19.10). 1:1 – Лихач (24.44). 1:2 – Зеделашвили (35.35).

Дорожник (Минск) – Борисов-900 – 5:4 (2:0, 1:3, 2:1 – ОТ)

Голы: 1:0 – Рабыко (14.47). 2:0 – Лысенко (17.02, п.в). 2:1 – Козел (28.56). 2:2 – Козел (30.25). 2:3 – Пилецкий (36.18). 3:3 – Скварчевский (38.16). 4:3 – Якунин (42.30, с 10-метрового). 4:4 – Хурсов (45.00). 5:4 – Рабыко (45.21).

 
Теги: Минск
 
 
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