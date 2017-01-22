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Александр Ермакович: «На просмотр в БАТЭ в Турции приедут нападающий и защитник»
22.01.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о том, какие позиции нужно усиливать.
«На просмотр в Турции к нам приедут нападающий и защитник. Эти позиции нам нужно укреплять», – сказал Ермакович в эфире канала «Беларусь 5».
Напомним, в текущем межсезонье в БАТЭ перешли нападающий Анес Рушевич, полузащитники Евгений Березкин и Владислав Жук.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о том, какие позиции нужно усиливать.
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