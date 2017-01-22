МИНСК, 22 янв — Sputnik. Международный союз биатлонистов (IBU) проведет внеочередной конгресс организации для внесения изменений в антидопинговые правила, заявил глава IBU Андерс Бессеберг.



© Sputnik Александр Вильф Биатлонисты предложили увеличить штраф за допинг до миллиона евро

В середине января стало известно, что более 170 спортсменов направили письмо в IBU после встречи на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов. В субботу в IBU сообщили, что обсудят изменения в антидопинговых правилах до чемпионата мира, который стартует 9 февраля в Австрии.

"Действительно, мы проведем внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила до 9 февраля. Хочу подчеркнуть, что все указанное в пресс-релизе организации верно", — сказал Бессеберг, слова которого приводит агентство "Р-Спорт" .

"Предложения из письма спортсменов, полученные 13 января, оценены и приняты всерьез. Они в данный момент отправлены в юридический комитет для подготовки предложений исполкому организации для внесения поправок в правила в будущем, которые будут представлены на рассмотрение на следующем конгрессе IBU", — говорится в заявлении IBU.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заявила, что ее коллеги отправили в IBU "очень ясное письмо". Однако, по словам белорусской биатлонистки, никаких действий федерация не приняла. "Не было принято никаких решений, и спортсмены остались несколько разочарованы. Возможно, Международный союз биатлонистов еще предпримет какие-то шаги. Но если придется ждать еще полтора года до следующего конгресса, думаю, мы, спортсмены, соберемся и подумаем, какие действия предпримем с нашей стороны", — сказала Домрачева в эфире телеканала "Матч ТВ".

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования рабочей группы организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. На заседании было принято решение закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.