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Белорусские гандболисты крупно проиграли шведам в 1/8 финала чемпионата мира
22.01.2017 19:30 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 22 января. Белорусские гандболисты не смогли выйти в четвертьфинал 25-го чемпионата мира во Франции.
22 января в 1/8 финала они крупно проиграли шведам — 22:41 (11:24).
Мячи в составе команды Юрия Шевцова забрасывали Артем Королек (7), Борис Пуховский (4, из них 2 с пенальти), Максим Баранов, Иван Бровко, Владислав Кулеш, Александр Подшивалов, Андрей Юринок (по 2) и Олег Астрашапкин (1).
Между тем в четвертьфинал пробились победившие датчан венгры, у которых белорусская сборная выиграла в заключительном матче группового раунда.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 22 января. Белорусские гандболисты не смогли выйти в четвертьфинал 25-го чемпионата мира во Франции. 22 января в 1/8 финала они крупно проиграли шведам — 22:41...
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