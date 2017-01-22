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Белорусские гандболисты крупно проиграли шведам в 1/8 финала чемпионата мира

22.01.2017 19:30 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 22 января. Белорусские гандболисты не смогли выйти в четвертьфинал 25-го чемпионата мира во Франции.

22 января в 1/8 финала они крупно проиграли шведам — 22:41 (11:24).

Мячи в составе команды Юрия Шевцова забрасывали Артем Королек (7), Борис Пуховский (4, из них 2 с пенальти), Максим Баранов, Иван Бровко, Владислав Кулеш, Александр Подшивалов, Андрей Юринок (по 2) и Олег Астрашапкин (1).

Между тем в четвертьфинал пробились победившие датчан венгры, у которых белорусская сборная выиграла в заключительном матче группового раунда.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 января. Белорусские гандболисты не смогли выйти в четвертьфинал 25-го чемпионата мира во Франции. 22 января в 1/8 финала они крупно проиграли шведам — 22:41...

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