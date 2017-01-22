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Женская сборная Беларуси по биатлону заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Италии
22.01.2017 17:59 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 22 января. Белорусские биатлонистки заняли шестое место в эстафете 4 по 6 км 22 января, в заключительный день шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 45,3 секунды без штрафных кругов. При стрельбе использовано семь дополнительных патронов (три — Писарева на стойке, по два — Кривко и Домрачева также на стойке).
В тройке лучших — Германия (1:09.12,4; 0+12), Франция (+24.2; 0+8) и Италия (+33,4; 0+9).
На предыдущем этапе КМ в немецком Рупольдинге белорусская команда, за которую выступала вернувшаяся в биатлон Домрачева, была восьмой.
С 9 по 19 февраля в Хохфильцене (Австрия) пройдет чемпионат мира по биатлону. Седьмой этап КМ состоится со 2 по 5 марта в столице зимних Олимпийских игр 2018 года Пхёнчхане (Южная Корея).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 22 января. Белорусские биатлонистки заняли шестое место в эстафете 4 по 6 км 22 января, в заключительный день шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). ...
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