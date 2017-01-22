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У полузащитника «Халла» Мэйсона проломлен череп и наблюдается кровоизлияние в мозг
23.01.2017 01:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны подробности травмы полузащитника «Халла» Райана Мэйсона.
Футболист находится в больнице, у него проломлен череп, также наблюдается кровоизлияние в мозг.
Мэйсон получил травму в столкновении с капитаном «Челси» Гари Кэйхиллом и покинул поле на носилках. Предварительно ему в течение 5 минут оказывалась медицинская помощь.
Игрок отправился в больницу сразу со стадиона.
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Стали известны подробности травмы полузащитника «Халла» Райана Мэйсона.
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