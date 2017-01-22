Стали известны подробности травмы полузащитника «Халла» Райана Мэйсона.

Футболист находится в больнице, у него проломлен череп, также наблюдается кровоизлияние в мозг.

Мэйсон получил травму в столкновении с капитаном «Челси» Гари Кэйхиллом и покинул поле на носилках. Предварительно ему в течение 5 минут оказывалась медицинская помощь.

Игрок отправился в больницу сразу со стадиона.