﻿﻿ У полузащитника «Халла» Мэйсона проломлен череп и наблюдается кровоизлияние в мозг. 21.by
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У полузащитника «Халла» Мэйсона проломлен череп и наблюдается кровоизлияние в мозг

23.01.2017 01:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны подробности травмы полузащитника «Халла» Райана Мэйсона.

Футболист находится в больнице, у него проломлен череп, также наблюдается кровоизлияние в мозг.

Мэйсон получил травму в столкновении с капитаном «Челси» Гари Кэйхиллом и покинул поле на носилках. Предварительно ему в течение 5 минут оказывалась медицинская помощь.

Игрок отправился в больницу сразу со стадиона.

 
 
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Стали известны подробности травмы полузащитника «Халла» Райана Мэйсона.

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