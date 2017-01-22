Завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира во Франции.

Лучшим снайпером на данном отрезке с 50 голами является Кирил Лазаров из Македонии. Белорус Артем Королек забросил 37 мячей и разместился на 5-й строке.

Отметим, что Королек на втором месте по голам с игры (37). На первом месте Амир Баннур из Туниса (38).

В рейтинге ассистентов по-прежнему лучшим является разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский. На его счету 39 результативных передач в 6 играх. У его ближайшего преследователя норвежца Сандера Сагосена 31 ассист. Также Пуховский на втором месте по системе «гол+пас» – 63 очка (24+39), уступает македонцу Кирилу Лазарову – 78 (50+28)

Напомним, в 1/8 финала Беларусь крупно уступила Швеции и завершила выступление на турнире.