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Жозе Моуринью: «Клопп против трансферов в Китай? Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем есть на самом деле»
23.01.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал критическое высказывание своего коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа о решении полузащитника «Челси» Оскара перебраться в Китай.
«Знаю, что некоторые коллеги думают, что они важнее, чем есть на самом деле. Они думают, что могут вмешиваться в жизни других людей, но я не такой человек.
Каждый несет ответственность за свою жизнь, и я никого не критикую. Если честно, то в случае с Руни я понятия не имею, что произойдет, потому что он никогда не говорил мне об этом. Ему решать самому.
Мне не нравится критиковать игроков, которые решили уехать в Китай. Это их жизнь, они так строят свою карьеру. Это огромные деньги, да и опыт может быть интересным», — сказал Моуринью.
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Жозе Моуринью: «Клопп против трансферов в Китай? Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем есть на самом деле»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал критическое высказывание своего коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа о решении полузащитника...
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