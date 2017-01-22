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Домрачева раскрыла свою цель в сезоне 2016/2017

23.01.2017 08:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева заявила, что не думает о результатах ее участия в гонках на этапах Кубка мира, главное – влиться в соревновательную атмосферу.

Домрачева раскрыла свою цель в сезоне 2016/2017
© Sputnik Алексей Филиппов
Домрачева, Скардино, Писарева и Кривко стали 6 в эстафете в Антхольце

Белорусская биатлонистка после почти двухлетнего перерыва вернулась в большой спорт 6 января – спортсменка пробежала спринт в немецком Оберхофе на четвертом этапе КМ и заняла 37-е место. Затем Домрачева выходила на старты в Рупольдинге и Антхольце. Ее лучшим результатом было 13-е место в спринте на пятом этапе КМ. В общем зачете белоруска занимает 53-е место (56 очков).

"Всей целью этого сезона я для себя обозначила желание влиться во всю эту соревновательную атмосферу, дать организму прочувствовать борьбу. Не думала и не думаю о результатах. Продолжаю работать и отталкиваться от сегодняшнего дня и состояния, делать работу над ошибками и двигаться вперед", – рассказала Домрачева в итоговой новостной программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Спортсменка поделилась, что с партнерами по команде у нее хорошие отношения. "Работаем командой и продолжаем поддерживать друг друга", – добавила она.

Накануне в эстафетной гонке Домрачева вместе с Надеждой Писаревой, Надеждой Скардино и Ириной Кривко заняла шестое место.

 
Теги: Минск
 
 
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Известная биатлонистка считает, что призовые места – это пока не главное, нужно двигаться вперед.

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