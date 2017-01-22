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Сергей Вязович: «Думаю, в ближайшие годы мы выиграем «Дакар»
23.01.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пилот и руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович заявил, что команда намерена выиграть «Дакар» в ближайшие годы.
«Задача нашей команды – популяризировать марку «МАЗ». У нас один из самых красивых автомобилей, один из самых надежных и быстрых. По маркам автомобилей «МАЗ» вошел в топ-3 на «Дакаре-2017».
У нас одна цель – мы должны выиграть. Думаю, в ближайшие годы мы это сделаем», – сказал Вязович в эфире канала ОНТ.
Напомним,
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Пилот и руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович заявил, что команда намерена выиграть «Дакар» в ближайшие годы.
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