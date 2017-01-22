Пилот и руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович заявил, что команда намерена выиграть «Дакар» в ближайшие годы.

«Задача нашей команды – популяризировать марку «МАЗ». У нас один из самых красивых автомобилей, один из самых надежных и быстрых. По маркам автомобилей «МАЗ» вошел в топ-3 на «Дакаре-2017».

У нас одна цель – мы должны выиграть. Думаю, в ближайшие годы мы это сделаем», – сказал Вязович в эфире канала ОНТ.

Напомним, 6-е место экипажа Василевского в общем зачете «Дакара-2017» стало рекордным для белорусов.