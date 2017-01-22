Полузащитник Александр Глеб все еще не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

«У меня сейчас немного другие заботы – дочь родилась. Будет конкретное предложение – все узнаете. Пока нечего сказать», – сказал Глеб в эфире канала «Беларусь 5».

Ранее сообщалось , что интерес к Глебу проявляют российский «Оренбург» и два турецких клуба. Сам футболист отметил , что пока не определился с клубом, а президент «Оренбурга» заявил , что клуб не контактировал с белорусским полузащитником.