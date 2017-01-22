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Александр Глеб: «Где продолжу карьеру? У меня сейчас немного другие заботы – дочь родилась»
23.01.2017 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб все еще не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
«У меня сейчас немного другие заботы – дочь родилась. Будет конкретное предложение – все узнаете. Пока нечего сказать», – сказал Глеб в эфире канала «Беларусь 5».
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Полузащитник Александр Глеб все еще не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
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