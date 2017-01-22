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Александр Глеб: «Мне нравится заниматься хоккеем, нравится этот вид спорта»

23.01.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб признался, что ему нравится хоккей.

«Для чего играл? Для себя, чтобы болельщики посмотрели с другой стороны. Считаю, что это полезно, зрелищно. Мне нравится заниматься хоккеем, нравится этот вид спорта. Недавно начал с друзьями им занимать. У меня не все получается, но я люблю, почему бы и нет.

Что лучше всего получается на льду? Падать :). Отвели роль в нападении», – сказал Глеб в эфире канала «Беларусь 5».

Как «Ислочь» в хоккей играла, а Глеб и здесь стал лучшим

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб признался, что ему нравится хоккей.

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