Очередной этап шестого этапа Кубка мира по биатлону завершился в воскресенье в итальянском Антхольце женской эстафетной гонкой.



© Sputnik Алексей Филиппов Домрачева, Скардино, Писарева и Кривко стали 6 в эстафете в Антхольце

В ней белорусский квартет впервые в сезоне занял шестое место и заехал в "деньги", то есть заработал премиальные от Международного союза биатлонистов. Разумеется, это произошло благодаря ровному выступлению Скардино, Кривко и Писаревой, а также хорошей финишной работе Домрачевой. Именно Дарья вернула нашу команду в призовой секстет, чем заметно подняла себе настроение перед двумя неделями подготовки к чемпионату мира в австрийском Хохфильцене.

Ох, уж эти габариты!

Белорусская эстафетная интрига развивалась по пилообразному графику — то вверх, то вниз, заставляя порой размышлять на знаменитую тему Алисы, оказавшейся в Стране чудес: "Как выглядит пламя свечи после того, как свеча потухнет?" На первом этапе все волновались за Скардино, которая после субботнего масс-старта пожаловалась на не лучшее физическое состояние. Правда, Надежда сама и успокаивала, говоря, что обычно ее проблемы с акклиматизацией в Антхольце длятся не более суток. Однако! Обычно — это не значит всегда!

Но уже первый круг дал понять, что кризис позади. "Хорошо терпит и неплохо двигается", — сказал главный тренер белорусской команды Юрий Альберс. Конечно, Скардино может терпеть и двигаться гораздо лучше, но нельзя забывать о последствиях болезни на новогоднем сборе в Рамзау, что серьезно выбила ее из колеи.



© Sputnik/ Денис Костюченко Белорусская биатлонистка Надежда Скардино на финише в эстафетной гонке в итальянском Антхольце

"Пока меня не хватает на последний круг, — признала Надежда. — Но списываю это на горы и болезнь. Из-за нее не сделала на Новый год нужный объем силовой работы. Но никаких страхов. Верю, что все будет нормально".

По стрельбе к Скардино традиционно не было претензий. Альберт Эдер вообще остался доволен "стойкой" ("Молодец!" — выдохнул он, подняв большой палец), а на "лежке" только второй выстрел Скардино ушел в верхнюю часть мишени, но она закрылась. В отличие от тех, что подкузьмили трех других членов нашего квартета.

Кривко и Писарева блестяще справились с первыми огневыми рубежами, но на вторых столкнулись с проблемами. Ирина мазала в верхний левый сектор мишени, из-за чего использовала два дополнительных патрона. Надежда после четырех блестящих попаданий сделала габарит на "двенадцать часов". Эдер схватился за сердце, пальцами показывая, какая чепуха отделила нас от полного счастья.



© Sputnik/ Денис Костюченко Белорусская биатлонистка Надежда Писарева на стойке в эстафетной гонке в итальянском Антхольце

"Такие верхние габариты должны по всем канонам закрываться!" — в сердцах воскликнул Альберс, когда увидел, что Писарева застряла на рубеже. А она действительно застряла, только восьмым выстрелом справившись с капризным "черным глазком". "Фатальное невезение!" — выдохнул Эдер. И еще хорошо, что Писарева, по словам Альберса, выдержала нужный гоночный темп, оставив Домрачеву в борьбе за перспективные позиции.

Риски после встряски

Увы, и от Дарьи отвернулась удача на "стойке". Промах при первом "психологическом" выстреле, опять-таки верхние "поддернутые" габариты, работа из семи патронов. Тем не менее Дарья пробилась в секстет, что позволило умудренному Альберсу быстро все подсчитать и позволить себе на секунду согрешить сослагательным наклонением: "Миллиметры отделили нас от призовой тройки". Действительно, закройся габарит Писаревой, и дорога на пьедестал могла открыться. Ведь и Домрачева бы не рисковала на "стойке". А так Дарья шла ва-банк, грезя борьбой за бронзу — отставание от третьего места не превышало 35 секунд.



© AFP/ Robert Michael Домрачева раскрыла свою цель в сезоне 2016/2017

Уже хорошо. Особенно если учесть, какую встряску она пережила перед эстафетой. Дело в том, что в субботу в Антхольце состоялись мероприятия, связанные как с докладом Макларена, так и с письмом биатлонистов руководству IBU, в котором элита "Белого цирка" предлагала резко ужесточить наказание за допинг. Но такое сплетение тем привело к скандалу.

Слова Домрачевой о разочаровании заторможенностью биатлонных клерков и необходимости решительнее бороться с "мировым злом", которым и является допинг, оказались недобросовестно интерпретированы в качестве едва ли не "наезда" на российских коллег. Дарья очень расстроилась, столкнувшись с бурными и негативными реакциями болельщиков. Такова очередная версия печального анекдота на тему "без вины виноватая". Но, в конце концов, зерна и в этом случае отделят от плевел. Вот и боссы IBU уже готовы созвать по ходу чемпионата мира в Хохфильцене внеочередной конгресс союза.

"Для меня, — сказала Домрачева, — старты в Антхольце являлись началом сбора в горах накануне австрийского форума. Да, это эксперимент, но в экспериментальном сезоне, что надо хорошо понимать. Сейчас я могу позволить себе пробовать, искать что-то новое, не находясь под гнетом расплаты за ошибку. Та же горная подготовка — инвестиция в следующий сезон. А он — олимпийский. По крайней мере, промежуточными итогами я вполне удовлетворена".

Мотивации Свободы

Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода специально для Sputnik рассказал о расстановке спортсменок по этапам, подробно прокомментировав каждое выступление.

— Сегодня именно эти четыре биатлонистки — наш оптимальный вариант состава. Если бы эстафета чемпионата мира проходила 22 января, то наш выбор был бы именно таким: Скардино, Кривко, Писарева, Домрачева. У Надежды хороший опыт застрельщика, и она в этом качестве отнюдь не исчерпалась. Кривко лучше себя чувствует в контактной борьбе, чем Писарева. На втором этапе этого "контакта" априори больше. Что же касается Домрачевой, то она вернулась к привычным функциям финишера.

Скардино хорошо стреляла — никаких претензий по точности. Ее проблемы с лыжным ходом не родились на пустом месте. Пропущен почти целый, причем весьма важный, тренировочный блок. Нами в начале января анализировались две возможности: либо сразу после выздоровления стартовать в массовом старте Оберхофа, либо брать втягивающую паузу. Взвесив все с врачами, склонились к первому варианту, смирившись с обязательной потерей скорости. Это характерная черта всего второго триместра Скардино. Сейчас Надежде необходимо восстановление и тренировочная работа, которая состоится на сборе в Рупольдинге, куда команда за исключением Домрачевой отправится уже в понедельник.



© Sputnik/ Денис Костюченко Белорусская биатлонистка Иринка Кривко на лежке в эстафетной гонке в итальянском Антхольце

Сезон Кривко проходит успешнее предыдущих, но накопление усталости — объективная реальность. Ошибки на "стойке" у нее и Писаревой — схожи. Допущена неаккуратность после успешного начала стрельбы, трех-четырех попаданий. Вместо концентрации — возникновение трудностей. По состоянию Писаревой: два старта в неделю — для нее достаточно. У Надежды нынче особая программа, но это отдельная тема, и я не хочу к ней сейчас возвращаться. Основная задача Надежды — справляться с этапами эстафеты, и сегодня она держала скорость, не зайдя на штрафные круги. Сконцентрируйся на пятом выстреле "стойки" и… Но увы.

Некоторая снайперская нестабильность Домрачевой в этот период неизбежна ввиду недостаточного соревновательного стажа после возвращения в строй. Но она будет обретать уверенность, да и в принципе в эстафетах мы можем выступать лучше, чем в Антхольце.