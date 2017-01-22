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Домрачева уже "в деньгах", но в миллиметре от счастья

23.01.2017 10:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Очередной этап шестого этапа Кубка мира по биатлону завершился в воскресенье в итальянском Антхольце женской эстафетной гонкой.

Домрачева уже "в деньгах", но в миллиметре от счастья
© Sputnik Алексей Филиппов
Домрачева, Скардино, Писарева и Кривко стали 6 в эстафете в Антхольце

В ней белорусский квартет впервые в сезоне занял шестое место и заехал в "деньги", то есть заработал премиальные от Международного союза биатлонистов. Разумеется, это произошло благодаря ровному выступлению Скардино, Кривко и Писаревой, а также хорошей финишной работе Домрачевой. Именно Дарья вернула нашу команду в призовой секстет, чем заметно подняла себе настроение перед двумя неделями подготовки к чемпионату мира в австрийском Хохфильцене.

Ох, уж эти габариты!

Белорусская эстафетная интрига развивалась по пилообразному графику — то вверх, то вниз, заставляя порой размышлять на знаменитую тему Алисы, оказавшейся в Стране чудес: "Как выглядит пламя свечи после того, как свеча потухнет?" На первом этапе все волновались за Скардино, которая после субботнего масс-старта пожаловалась на не лучшее физическое состояние. Правда, Надежда сама и успокаивала, говоря, что обычно ее проблемы с акклиматизацией в Антхольце длятся не более суток. Однако! Обычно — это не значит всегда!

Но уже первый круг дал понять, что кризис позади. "Хорошо терпит и неплохо двигается", — сказал главный тренер белорусской команды Юрий Альберс. Конечно, Скардино может терпеть и двигаться гораздо лучше, но нельзя забывать о последствиях болезни на новогоднем сборе в Рамзау, что серьезно выбила ее из колеи.

Домрачева уже "в деньгах", но в миллиметре от счастья
© Sputnik/ Денис Костюченко
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино на финише в эстафетной гонке в итальянском Антхольце

"Пока меня не хватает на последний круг, — признала Надежда. — Но списываю это на горы и болезнь. Из-за нее не сделала на Новый год нужный объем силовой работы. Но никаких страхов. Верю, что все будет нормально".

По стрельбе к Скардино традиционно не было претензий. Альберт Эдер вообще остался доволен "стойкой" ("Молодец!" — выдохнул он, подняв большой палец), а на "лежке" только второй выстрел Скардино ушел в верхнюю часть мишени, но она закрылась. В отличие от тех, что подкузьмили трех других членов нашего квартета.

Кривко и Писарева блестяще справились с первыми огневыми рубежами, но на вторых столкнулись с проблемами. Ирина мазала в верхний левый сектор мишени, из-за чего использовала два дополнительных патрона. Надежда после четырех блестящих попаданий сделала габарит на "двенадцать часов". Эдер схватился за сердце, пальцами показывая, какая чепуха отделила нас от полного счастья.

Домрачева уже "в деньгах", но в миллиметре от счастья
© Sputnik/ Денис Костюченко
Белорусская биатлонистка Надежда Писарева на стойке в эстафетной гонке в итальянском Антхольце

"Такие верхние габариты должны по всем канонам закрываться!" — в сердцах воскликнул Альберс, когда увидел, что Писарева застряла на рубеже. А она действительно застряла, только восьмым выстрелом справившись с капризным "черным глазком". "Фатальное невезение!" — выдохнул Эдер. И еще хорошо, что Писарева, по словам Альберса, выдержала нужный гоночный темп, оставив Домрачеву в борьбе за перспективные позиции.

Риски после встряски

Увы, и от Дарьи отвернулась удача на "стойке". Промах при первом "психологическом" выстреле, опять-таки верхние "поддернутые" габариты, работа из семи патронов. Тем не менее Дарья пробилась в секстет, что позволило умудренному Альберсу быстро все подсчитать и позволить себе на секунду согрешить сослагательным наклонением: "Миллиметры отделили нас от призовой тройки". Действительно, закройся габарит Писаревой, и дорога на пьедестал могла открыться. Ведь и Домрачева бы не рисковала на "стойке". А так Дарья шла ва-банк, грезя борьбой за бронзу — отставание от третьего места не превышало 35 секунд.

Домрачева уже "в деньгах", но в миллиметре от счастья
© AFP/ Robert Michael
Домрачева раскрыла свою цель в сезоне 2016/2017

Уже хорошо. Особенно если учесть, какую встряску она пережила перед эстафетой. Дело в том, что в субботу в Антхольце состоялись мероприятия, связанные как с докладом Макларена, так и с письмом биатлонистов руководству IBU, в котором элита "Белого цирка" предлагала резко ужесточить наказание за допинг. Но такое сплетение тем привело к скандалу.

Слова Домрачевой о разочаровании заторможенностью биатлонных клерков и необходимости решительнее бороться с "мировым злом", которым и является допинг, оказались недобросовестно интерпретированы в качестве едва ли не "наезда" на российских коллег. Дарья очень расстроилась, столкнувшись с бурными и негативными реакциями болельщиков. Такова очередная версия печального анекдота на тему "без вины виноватая". Но, в конце концов, зерна и в этом случае отделят от плевел. Вот и боссы IBU уже готовы созвать по ходу чемпионата мира в Хохфильцене внеочередной конгресс союза.

"Для меня, — сказала Домрачева, — старты в Антхольце являлись началом сбора в горах накануне австрийского форума. Да, это эксперимент, но в экспериментальном сезоне, что надо хорошо понимать. Сейчас я могу позволить себе пробовать, искать что-то новое, не находясь под гнетом расплаты за ошибку. Та же горная подготовка — инвестиция в следующий сезон. А он — олимпийский. По крайней мере, промежуточными итогами я вполне удовлетворена".

Мотивации Свободы

Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода специально для Sputnik рассказал о расстановке спортсменок по этапам, подробно прокомментировав каждое выступление.

— Сегодня именно эти четыре биатлонистки — наш оптимальный вариант состава. Если бы эстафета чемпионата мира проходила 22 января, то наш выбор был бы именно таким: Скардино, Кривко, Писарева, Домрачева. У Надежды хороший опыт застрельщика, и она в этом качестве отнюдь не исчерпалась. Кривко лучше себя чувствует в контактной борьбе, чем Писарева. На втором этапе этого "контакта" априори больше. Что же касается Домрачевой, то она вернулась к привычным функциям финишера.

Скардино хорошо стреляла — никаких претензий по точности. Ее проблемы с лыжным ходом не родились на пустом месте. Пропущен почти целый, причем весьма важный, тренировочный блок. Нами в начале января анализировались две возможности: либо сразу после выздоровления стартовать в массовом старте Оберхофа, либо брать втягивающую паузу. Взвесив все с врачами, склонились к первому варианту, смирившись с обязательной потерей скорости. Это характерная черта всего второго триместра Скардино. Сейчас Надежде необходимо восстановление и тренировочная работа, которая состоится на сборе в Рупольдинге, куда команда за исключением Домрачевой отправится уже в понедельник.

Домрачева уже "в деньгах", но в миллиметре от счастья
© Sputnik/ Денис Костюченко
Белорусская биатлонистка Иринка Кривко на лежке в эстафетной гонке в итальянском Антхольце

Сезон Кривко проходит успешнее предыдущих, но накопление усталости — объективная реальность. Ошибки на "стойке" у нее и Писаревой — схожи. Допущена неаккуратность после успешного начала стрельбы, трех-четырех попаданий. Вместо концентрации — возникновение трудностей. По состоянию Писаревой: два старта в неделю — для нее достаточно. У Надежды нынче особая программа, но это отдельная тема, и я не хочу к ней сейчас возвращаться. Основная задача Надежды — справляться с этапами эстафеты, и сегодня она держала скорость, не зайдя на штрафные круги. Сконцентрируйся на пятом выстреле "стойки" и… Но увы.

Некоторая снайперская нестабильность Домрачевой в этот период неизбежна ввиду недостаточного соревновательного стажа после возвращения в строй. Но она будет обретать уверенность, да и в принципе в эстафетах мы можем выступать лучше, чем в Антхольце.

 
 
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Колумнист Sputnik Руслан Васильев с помощью наставников белорусской сборной Юрия Альберса и Федора Свободы, австрийского специалиста Альфреда Эдера, Надежды...

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