Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева заявила, что не перестает быть мамой, выходя на трассу.

- Какой результат по итогам сезона будет для тебя удовлетворительным?

– Цель этого сезона – влиться в соревновательную атмосферу. Дать организму прочувствовать соревновательную борьбу. О каких-то результатах я не думала. Продолжаю работать, делать работу над ошибками.

- Кем ты себя больше ощущаешь: спортсменкой или мамой?

– Разговаривая на спортивные темы, я спортсменка. Когда поднимусь в свой номер, я буду мамой. Все эти ощущения себя можно совмещать, не обязательно их разграничивать. Выходя на трассу, я не перестаю быть мамой. Держа на руках ребенка, я не перестаю быть спортсменкой, – сказала Домрачева в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».