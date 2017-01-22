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Дарья Домрачева: «Выходя на трассу, я не перестаю быть мамой»

23.01.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева заявила, что не перестает быть мамой, выходя на трассу.

- Какой результат по итогам сезона будет для тебя удовлетворительным?

– Цель этого сезона – влиться в соревновательную атмосферу. Дать организму прочувствовать соревновательную борьбу. О каких-то результатах я не думала. Продолжаю работать, делать работу над ошибками.

- Кем ты себя больше ощущаешь: спортсменкой или мамой?

– Разговаривая на спортивные темы, я спортсменка. Когда поднимусь в свой номер, я буду мамой. Все эти ощущения себя можно совмещать, не обязательно их разграничивать. Выходя на трассу, я не перестаю быть мамой. Держа на руках ребенка, я не перестаю быть спортсменкой, – сказала Домрачева в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».

 
 
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Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева заявила, что не перестает быть мамой, выходя на трассу.

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