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Завершено расследование уголовного дела о договорных матчах в Беларуси, дело будет передано в суд

23.01.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции завершено расследование уголовного дела о передаче денежных средств игрокам команд высшей и первой лиг чемпионата Беларуси по футболу за обеспечение необходимого результата в ряде матчей.

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п.3 ч.1 ст.30 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (в связи с деятельным раскаянием).

Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход.

Кроме того, следствием готовится представление в адрес председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача уголовного дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд чемпионата Беларуси, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.

Напомним, в деле о договорных матчах фигурировали игроки «Ислочи», «Луча» и «Ошмян». Позже стало известно, что в материалах дела фигурирует также поединок Кубка Беларуси с участием «Гранита».

АБФФ лишила «Ислочь» 7 очков на старте следующего сезона, «Луч» – 10, «Ошмяны» – 5.

 
 
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Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции завершено расследование уголовного дела о передаче денежных...

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В материалах дела о договорных матчах фигурирует поединок Кубка Беларуси с участием «Гранита»
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