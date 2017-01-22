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В материалах дела о договорных матчах фигурирует поединок Кубка Беларуси с участием «Гранита»
23.01.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции завершено расследование уголовного дела о передаче денежных средств игрокам команд высшей и первой лиг чемпионата Беларуси по футболу за обеспечение необходимого результата в ряде матчей.
В ходе расследования при тесном взаимодействии с главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и АБФФ был установлен еще один факт предоставления и получения вознаграждения за оказание влияния на результат матча. Кроме упомянутых в предыдущих сообщениях матчей, в материалах дела фигурирует также поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит».
Как сообщалось ранее, по данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд чемпионата Беларуси, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.
Сообщается, что в настоящее время фигуранты дела знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача уголовного дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд.
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Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции завершено расследование уголовного дела о передаче денежных...
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