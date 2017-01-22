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Александр Ермакович: «Уход Иванича? Эти слухи не имеют под собой реальной почвы»

23.01.2017 11:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о возможных трансферах команды.

- Какие новости по Артему Сороко?

– Голкипер, как вы знаете, находится на просмотре в молдавском «Милсами». Можем отдать Сороко в аренду или продать — решение будет зависеть от того, как он себя там проявит. Главное, чтобы он приглянулся тренерскому штабу команды. Причины ухода Артема понятны. В этом году ему исполнится уже 25 лет. В таком возрасте необходимо играть, а не сидеть на скамье запасных. Ведь у нас нет уверенности в том, что мы сможем предоставить ему полноценную практику в нашем клубе.

- Насколько соответствует действительности информация о возможном уходе Мирко Иванича? Сербские СМИ утверждают, что игрок недоволен своей ролью в БАТЭ.

– Ваши коллеги как всегда преувеличивают. Журналисты постоянно что-то раздувают, интригуют. Эти слухи не имеют под собой реальной почвы. Я разговаривал с Мирко, он готов приносить пользу БАТЭ. Никаких проблем с ним нет.

- Защитника «Томи» Максима Бордачева в футболке БАТЭ снова увидеть реально?

– Не буду скрывать: предметный разговор с Максом у меня был. Ситуация по нему предельно ясная. Он пытается трудоустроиться в России. Если с этим возникнут проблемы, то вернемся к разговору о возвращении в наш клуб, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о возможных трансферах команды.

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