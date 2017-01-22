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Александр Ермакович: «Уход Иванича? Эти слухи не имеют под собой реальной почвы»
23.01.2017 11:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о возможных трансферах команды.
- Какие новости по Артему Сороко?
– Голкипер, как вы знаете, находится
- Насколько соответствует действительности
– Ваши коллеги как всегда преувеличивают. Журналисты постоянно что-то раздувают, интригуют. Эти слухи не имеют под собой реальной почвы. Я разговаривал с Мирко, он готов приносить пользу БАТЭ. Никаких проблем с ним нет.
- Защитника «Томи» Максима Бордачева в футболке БАТЭ снова увидеть реально?
– Не буду скрывать:
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о возможных трансферах команды.
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