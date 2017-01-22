﻿﻿ Дарья Домрачева: «Чем раскрытие информации о терапевтических исключениях поможет борьбе с допингом? Спортсмены станут от этого медленнее бежать?». 21.by
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Дарья Домрачева: «Чем раскрытие информации о терапевтических исключениях поможет борьбе с допингом? Спортсмены станут от этого медленнее бежать?»

23.01.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказал о своем отношении к предложению российских биатлонистов, которые предложили раскрыть информацию о терапевтических исключениях.

— А чем раскрытие этой информации поможет борьбе с допингом? Спортсмены станут от этого медленнее бежать? Здесь могут быть нарушены права человека о защите информации о частной жизни.

Касательно вчерашнего собрания хочу сказать, что спортсмены ждали реакции IBU по вопросу их письма, а не касательно доклада Макларена. Все понимают, что там больше вопросов, чем ответов, и необходимо проводить углубленное расследование, а спортсмены со своей стороны хотят обезопасить наш вид спорта от подобных ситуаций в будущем. Поэтому большинство спортсменов, в том числе и российские спортсмены, подписали это письмо, – сказала Домрачева.

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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказал о своем отношении к предложению российских биатлонистов, которые предложили раскрыть информацию о...

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