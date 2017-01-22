Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс рассказал, кому принадлежит идея совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира-2021.

«Не буду скрывать, что идея совместной заявки принадлежит Калвитису. Наша делегация гостила у белорусов еще в конце ноября. Скажу честно — сначала белорусы нам отказали. Вроде как сам Лукашенко сказал тогда, что Беларуси это не надо. Но затем Айгар белорусов уговорил.

Каким образом? Это надо у него спрашивать. Он включил все свои связи, общался через друзей, знакомых... В общем, белорусы поняли, что экономически, если они пойдут одни, этот чемпионат мира для них будет трудным. Не на все матчи можно будет продать билеты. Вот они и решили разделить риск пополам. А дальше все пошло стремительно», — сказал Козиолс.

Ранее председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савцикис заявил, что идея подать совместную заявку принадлежит президенту Беларуси Александру Лукашенко.