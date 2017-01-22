Нападающий сборной Беларуси U-17 Кирилл Кириленко не думает, что может пострадать от звездной болезни.

– Мы выполнили указания тренера, вошли в чемпионскую тройку. Конечно, стояла задача выиграть турнир, но это тоже хороший результат. Личные достижения? Я достиг, чего я хотел — стал лучшим нападающим турнира.

- Чего не хватило сборной Беларуси для победы?

– Не хватило концентрации. Да и усталость присутствовала, все-таки игры проходили каждый день.

- Слышал лестные отзывы о себе?

– Да, доходили, очень приятно.

- Не боишься звездной болезни?

– Не думаю, что она сможет меня захватить. Я думаю, все будет нормально. Я буду дальше двигаться, работать. Все будет здорово, – сказал Кириленко.

Напомним, интерес к Кириленко проявляет немецкий «РБ Лейпциг».