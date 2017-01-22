﻿ Кирилл Кириленко: «Не думаю, что звездная болезнь сможет меня захватить». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кирилл Кириленко: «Не думаю, что звездная болезнь сможет меня захватить»

23.01.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий сборной Беларуси U-17 Кирилл Кириленко не думает, что может пострадать от звездной болезни.

– Мы выполнили указания тренера, вошли в чемпионскую тройку. Конечно, стояла задача выиграть турнир, но это тоже хороший результат. Личные достижения? Я достиг, чего я хотел — стал лучшим нападающим турнира.

- Чего не хватило сборной Беларуси для победы?

– Не хватило концентрации. Да и усталость присутствовала, все-таки игры проходили каждый день.

- Слышал лестные отзывы о себе?

– Да, доходили, очень приятно.

- Не боишься звездной болезни?

– Не думаю, что она сможет меня захватить. Я думаю, все будет нормально. Я буду дальше двигаться, работать. Все будет здорово, – сказал Кириленко.

Напомним, интерес к Кириленко проявляет немецкий «РБ Лейпциг».

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Беларуси U-17 Кирилл Кириленко не думает, что может пострадать от звездной болезни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дарья Домрачева: «Чем раскрытие информации о терапевтических исключениях поможет борьбе с допингом? Спортсмены станут от этого медленнее бежать?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика