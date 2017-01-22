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Кирилл Кириленко: «Не думаю, что звездная болезнь сможет меня захватить»
23.01.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси U-17 Кирилл Кириленко не думает, что может пострадать от звездной болезни.
– Мы выполнили указания тренера, вошли в чемпионскую тройку. Конечно, стояла задача выиграть турнир, но это тоже хороший результат. Личные достижения? Я достиг, чего я хотел — стал лучшим нападающим турнира.
- Чего не хватило сборной Беларуси для победы?
– Не хватило концентрации. Да и усталость присутствовала, все-таки игры проходили каждый день.
- Слышал лестные отзывы о себе?
– Да, доходили, очень приятно.
- Не боишься звездной болезни?
– Не думаю, что она сможет меня захватить. Я думаю, все будет нормально. Я буду дальше двигаться, работать. Все будет здорово, – сказал Кириленко.
Напомним, интерес к Кириленко проявляет немецкий «РБ Лейпциг».
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Нападающий сборной Беларуси U-17 Кирилл Кириленко не думает, что может пострадать от звездной болезни.
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