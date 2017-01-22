Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о трансферах клуба.

- В этом межсезонье клуб приобретает исключительно молодых игроков. Жуку — 22 года, Березкину и Рушевичу — по 20. БАТЭ меняет курс?

– Не спешите с выводами. Рушевич, Березкин и Жук не очень молодые футболисты. В их возрасте можно давать результат и показывать достойную игру. Мы взяли их для выступлений в первой команде. Теперь все в их руках. Посмотрим, как они себя проявят, зарекомендуют и будут воспринимать требования тренерского штаба. У них здесь и сейчас есть возможность доказать, что они — игроки основной обоймы и могут решать серьезные задачи.

- Ожидаете, что обновление состава повысит конкуренцию?

– Разумеется. Это естественный процесс. Такое происходит каждое межсезонье. Стараемся точечно усиливаться либо в то же время отказываться от чьих-то услуг, – сказал Ермакович.