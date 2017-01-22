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Александр Ермакович: «Рушевич, Березкин и Жук не очень молодые футболисты. Мы взяли их для выступлений в первой команде»
23.01.2017 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о трансферах клуба.
- В этом межсезонье клуб приобретает исключительно молодых игроков. Жуку — 22 года, Березкину и Рушевичу — по 20. БАТЭ меняет курс?
– Не спешите с выводами. Рушевич, Березкин и Жук не очень молодые футболисты. В их возрасте можно давать результат и показывать достойную игру. Мы взяли их для выступлений в первой команде. Теперь все в их руках. Посмотрим, как они себя проявят, зарекомендуют и будут воспринимать требования тренерского штаба. У них здесь и сейчас есть возможность доказать, что они — игроки основной обоймы и могут решать серьезные задачи.
- Ожидаете, что обновление состава повысит конкуренцию?
– Разумеется. Это естественный процесс. Такое происходит каждое межсезонье. Стараемся точечно усиливаться либо в то же время отказываться от чьих-то услуг, – сказал Ермакович.
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Александр Ермакович: «Рушевич, Березкин и Жук не очень молодые футболисты. Мы взяли их для выступлений в первой команде»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о трансферах клуба.
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