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Брестское «Динамо», «Вентспилс» и «Тракай» примут участие в турнире «Winter Cup 2017»

23.01.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С 24 по 26 января в Бресте пройдет традиционный турнир «Winter Cup 2017».

Кроме брестского «Динамо» в турнире примут участие латвийский «Вентспилс», а также литовский «Тракай».

Расписание турнира:

24 января.

11:00 – Открытие турнира

12:00 – ФК «Динамо-Брест» – ФК «Вентспилс»

25 января.

12:00 – ФК «Тракай» – ФК «Динамо-Брест»

26 января.

12:00 – ФК «Вентспилс» – ФК «Тракай»

15:45 – Закрытие турнира

Все матчи пройдут на стадионе «Юность». Вход свободный.

 
Теги: Брест
 
 
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С 24 по 26 января в Бресте пройдет традиционный турнир «Winter Cup 2017».

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