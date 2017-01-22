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Брестское «Динамо», «Вентспилс» и «Тракай» примут участие в турнире «Winter Cup 2017»
23.01.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 24 по 26 января в Бресте пройдет традиционный турнир «Winter Cup 2017».
Кроме брестского «Динамо» в турнире примут участие латвийский «Вентспилс», а также литовский «Тракай».
Расписание турнира:
24 января.
11:00 – Открытие турнира
12:00 – ФК «Динамо-Брест» – ФК «Вентспилс»
25 января.
12:00 – ФК «Тракай» – ФК «Динамо-Брест»
26 января.
12:00 – ФК «Вентспилс» – ФК «Тракай»
15:45 – Закрытие турнира
Все матчи пройдут на стадионе «Юность». Вход свободный.
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С 24 по 26 января в Бресте пройдет традиционный турнир «Winter Cup 2017».
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