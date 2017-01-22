Руслан Васильев, специально для Sputnik из Антхольца

© Sputnik/ Денис Костюченко Домрачева уже "в деньгах", но в миллиметре от счастья

В биатлонной труппе "Белого цирка", гастролирующего в итальянском Антхольце, главное внимание болельщиков сосредоточено на звездах: Мартене Фуркаде и Дарье Домрачевой, Уле Эйнаре Бьорндалене и Кайсе Мякяряйнен, Антоне Шипулине и Лауре Дальмайер. Но есть спортсмены, которые, возможно, не штурмуют каждый день пьедестал почета, но все равно пользуются огромным авторитетом и любимы зрителями. Один из них — культовая фигура для зимнего спорта Латвии Илмарс Брицис, сенсационно возобновивший в нынешнем сезоне карьеру гонщика в 46-летнем возрасте.

Профессионал — всегда профессионал

Брицис не делает скидку на свой возраст: смело заявился на индивидуальную гонку, хотя классическая "двадцатка" вселяет настоящий ужас в молодых конкурентов Илмарса. Особенно если она проходит в Антхольце, то есть в условиях высокогорья.

Безусловно, ветерану пришлось весьма непросто, но у него были шансы оказаться в очковой зоне. Но Антхольц — это Антхольц. На заключительной "стойке" Брицис менял изготовку, промазал и вообще потерял очень много времени, хотя для такой встряски показал гроссмейстерский результат.

Тем не менее существовало опасение, что серьезно потратившийся ветеран окажется после финиша не расположен к обстоятельному общению в эксклюзивном режиме. Но волнения были напрасными. Илмарс легко согласился на интервью, чтобы отвечать и обстоятельно, и с юмором.

Ощущения молодого мужчины

— Когда меня кто-нибудь называет "патриархом, обгоняющим в возрастной номинации даже Бьорндалена", то я только и могу, что воскликнуть: "Ой!" Не чувствую себя так. Вообще, стараюсь не думать. Не так, чтобы вообще, а именно на эту тему: дескать, Брицис самый возрастной действующий биатлонист. В конце концов, мои года — мое богатство. У меня нормальное мироощущение. Стремлюсь получать удовольствие от биатлона, а если еще иногда удается доставлять его зрителям — вовсе замечательно.



© Sputnik/ Денис Костюченко Илмарс Брицис на лыжне в итальянском Антхольце

Поверьте, выходя на старт, совершенно не вспоминаю о собственном возрасте, не сравниваю себя с каким-нибудь юношей, которому недавно стукнуло 30 или 35. Или вообще о 20-летних мальчишках. На трассе и стрельбище каждый раз и каждому биатлонисту приходится доказывать приватную состоятельность. Я же просто стремлюсь приблизиться к тому идеалу гонки, на который нынче способен. Поверьте, это уже вызов.

Зов Пьенчана

— Разумеется, для возобновления карьеры у меня имелась и более прагматичная мотивация. Задача помочь эстафете Латвии квалифицироваться на олимпийский турнир в Пьенчане. Но сегодня еще не готов сказать, что Игры-2018 — моя реальность. Не знаю, буду ли продолжать карьеру в следующем сезоне. Конечно, выступить на седьмой кряду Олимпиаде — по-настоящему круто. Но ничего гарантировать не могу.

Это не жеманство. Ничего подобного. Но обстоятельства бывают разными. Поэтому не тороплюсь, концентрируясь на текущем сезоне и решении задачи квалификации. Кроме того, вы должны понимать: поработав тренером, я уже несколько иначе оцениваю спортсмена Брициса, желающего в любой гонке выступить как можно лучше, но отнюдь не всегда получающего положительный результат.

Тренером быть сложнее

— Сейчас я взял паузу в тренерских функциях. Больше года, как не тренирую литовскую сборную. Впрочем, и домашняя работа в роли наставника пока не актуальна. Впрочем… Не буду лукавить: где-то на 10 процентов я в нашей команде и сейчас тренер. Но не больше. Остальные проценты — это спортсмен Брицис.

И знаете, я очень этому рад. На самом деле получаю большое удовольствие от биатлона. Тренеру сложнее. Спортсмен — что? Думает о себе. Наставник печется и заботится обо всех. Две большие разницы.



© Sputnik/ Денис Костюченко Культовая фигура для зимнего спорта Латвии Илмарс Брицис

Кстати, выступая в белорусских Раубичах на "Гонке легенд" в минувшем сентябре, уже знал: возобновлю карьеру. Никакой спонтанности в моем шаге не было. С весны начал тренироваться. Конечно, без гарантии успешности замысла. В конце концов, надо было отобраться в сборную Латвии. Сомневающихся, к слову, хватало. Кто-то просто не верил, кто-то вообще крутил пальцем у виска. Причем я прекрасно понимал этих людей, в чем-то разделяя критическую точку зрения. Но… дело пошло более или менее приемлемо, и вот я выступаю.

Олимпийские шансы

— Конечно, наш сегодняшний состав будет слабее того, что выступал в 90-х годах и часто имел шансы занять очень высокое место. Ностальгия по тем временам порой дает о себе знать. Но кажется, что это происходило либо не со мной, либо в другой жизни. Трудно представить, что Брицис, Накумс и Малюхин — это не чужая, а моя приватная история.

Мне здесь рассказали о легенде, связанной с событиями эстафеты на Олимпиаде-98 в Нагано. Может, все и происходило в действительности. Как говорят, кто-то из моих товарищей или даже все трое вышли на старт с лыжами, которые готовили белорусские специалисты и передали их нам в порядке своеобразной шефской помощи. У нас всегда были прекрасные товарищеские отношения. Но ваш сервис остановил выбор на другом варианте. Нам отдали "худший", который оказался едва ли не лучшим во всей эстафете! А у вас лыжи прекрасно катили первый круг, но затем переставали работать. Что ж… Если говорят уважаемые люди, то… Повторю, кто знает? Но я бежал в Нагано на своих лыжах.

Олимпиады… В Турине-2006 занял четвертое место в преследовании, но объективных возможностей нагнать ставшего бронзовым призером немца Фишера у меня не было. Другое дело спринт. До сих пор гложет мысль: почему мои лыжи плохо работали на первом круге?! Из-за него довольствовался 13-м местом — там и оставил свою медаль.