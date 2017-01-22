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Белорусские велогонщицы Шмаенкова и Лаптенок дисквалифицированы из-за допинга
23.01.2017 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Две белорусские велогонщицы дисквалифицированы на четыре года. В пробах Марины Шмаенковой и Анны Лаптёнок обнаружен эритропоэтин.
Обе спортсменки будут отбывать наказание до 22.11.2020 года. Кроме того, аннулируются все результаты, показанные ими в период с 6 октября по 23 ноября 2016 года, то есть на чемпионате Европы и двух этапах Кубка мира — в шотландском Глазго и голландском Апельдорне.
Отметим, что Шмаенкова становилась бронзовой призеркой чемпионата Европы в командном преследовании на треке в 2015 году. В 2016 году выиграла скрэтч на этапе Кубка мира.
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Две белорусские велогонщицы дисквалифицированы на четыре года.
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