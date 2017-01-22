Шведский нападающий АИК Александер Исак стал игроком дортмундской «Боруссии».

Друг футболиста и его бывший партнер по АИК Диксон Этуху выложил в Instagram фотографию, на которой изображен Исак и директор «Боруссии» Михаэль Цорк в момент подписания контракта.

«Настоящее качество распознается очень рано. В Дортмунде есть невероятные молодые игроки, рад, что у нас был шанс играть вместе. Ты станешь отличным игроком», – написал Этуху.

За трансфер 17-летнего шведа «Боруссия» заплатила 9 миллионов евро. Дортмундцы выиграли борьбу за Исака у «Реала».