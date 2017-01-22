Российский защитник Вячеслав Белов подписал контракт с солигорским «Шахтером».

В КХЛ Белов выступал с момента создания лиги. Играл в «Авангарде» (99 матчей, 22 очка (5+17)), «Сибири» (191 матч, 68 очков (18+50)), «Аталанте» (15, 1 (0+1)), «Тракторе» (69, 23 (4+19), дошел до финала Кубка Гагарина, где челябинцы уступили московскому «Динамо» – 2:4 в серии), «Ладе» (15, 3 (0+3)) и «Спартаке» (14, 5 (0+5).

Всего в Континентальной хоккейной лиге 33-летний Белов сыграл 404 матча (из них 62 в плей-офф) и набрал 129 очков (27+102) при 228 минутах штрафа.