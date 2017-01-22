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Хижниченко подписал контракт с «Шахтером»

23.01.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко подписал контракт с «Шахтером».

В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 10 мячей в 28 матчах чемпионата Казахстана за «Тобол». За сборную провел 42 матча и забил 8 мячей.

Подробная статистика 25-летнего нападающего здесь.

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Нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко подписал контракт с «Шахтером».

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