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Хижниченко подписал контракт с «Шахтером»
23.01.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко подписал контракт с «Шахтером».
В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 10 мячей в 28 матчах чемпионата Казахстана за «Тобол». За сборную провел 42 матча и забил 8 мячей.
Подробная статистика 25-летнего нападающего
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Нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко подписал контракт с «Шахтером».
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