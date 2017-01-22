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Мутко: ФИФА не имеет вопросов к России по подготовке к ЧМ-2018

23.01.2017 14:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет к России серьезных вопросов по подготовке чемпионата мира 2018 заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в понедельник.

Мутко: ФИФА не имеет вопросов к России по подготовке к ЧМ-2018
© flickr.com/ Armando Sobrino
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"Все под контролем. Каких-то серьезных проблем нет. На прошлой неделе было заседание исполкома ФИФА, докладывали. Каких-то вопросов сейчас к нам серьезных по подготовке чемпионата мира нет", – сказал Мутко.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона на прошедшей неделе доложила на исполкоме ФИФА о ситуации с подготовительными работами к ЧМ.

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