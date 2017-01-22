Новичок «Шахтера» Сергей Хижниченко рассказал о переходе в солигорский клуб.

— Успел составить мнение о тренерском штабе? Как тебе методы работы? Та же тренировка на льду?

— Понятно, что играли на льду, чтобы отвлечься. На тот момент мы практически две недели находились на базе и занимались очень важной, но все-таки монотонной работой. Так что здесь был важен психологический момент, какая-то эмоциональная разгрузка. Считаю, что все прошло удачно.

Вообще, работа тренерского штаба нравится. Но нужно понимать, что Олег Михайлович тоже пока знакомится с футболистами. Мы, в свою очередь, знакомимся с его требованиями.

— Как возник вариант перехода в Солигорск?

— «Шахтер» – большой клуб для Беларуси. Команда постоянно находится в тройке, играет в еврокубках, есть амбиции развиваться и дальше. Мне такой подход к делу нравится. Поэтому, когда руководство «Шахтера» вышло с предложением, очертив при этом круг задач и условия, я решил продолжить карьеру в Солигорске.

— Легионерский опыт у тебя уже был. Но вряд ли можно назвать период игры в польской «Короне» удачным: забивал не много…

— Я и играл не много. Хотя – это не оправдание. Нападающий должен пользоваться каждой возможностью и забивать как можно чаще. Даже, если времени на поле проводишь меньше, чем привык. Раз не получилось – надо искать причину в себе.

— Нашел?

— Думаю, да. Но все покажет футбольное поле. Оно является самым строгим и самым объективным судьей.

— Какие ставишь задачи перед собой в Беларуси?

— Чем больше забью голов, тем будет лучше для всех. Ведь нападающего, прежде всего, оценивают по забитым мячам. Надеюсь, смогу помочь команде достичь более высоких результатов. Вижу, что клуб хочет добиться этого. Болельщики, уверен, только поддерживают такие начинания, – сказал Хижниченко.