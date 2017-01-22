МИНСК, 23 янв — Sputnik. Цель у "МАЗ-СПОРТавто" одна — выиграть ралли-рейд "Дакар" в ближайшие годы, заявил руководитель команды Сергей Вязович в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ.

28-й по счету ралли-рейд "Дакар" прошел со 2 до 14 января по территориям трех южноамериканских стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. В ходе гонки экипаж белорусской команды под управлением Александра Василевского показал лучший результат за всю историю выступления "МАЗ-СПОРТавто" в "Дакаре", финишировав шестым в общем зачете грузовиков.

"В спорте есть такая поговорка: "Выигрывает не тот, кто едет быстрее всех, а тот, кто приезжает первым". Вот, она сработала", — ответил Вязович на вопрос ведущего о том, почему лучшим стал экипаж Василевского, а не самого руководителя команды, который чаще финишировал в десятке лучших, но в итоговом протоколе был всего лишь 13-м.

Вязович отметил, что его экипаж терял время во время вынужденных ремонтов своего камиона. Он сказал, что поломки случились по вине некачественных запчастей, поставляемых чешской компанией Buggyra, которая готовит для МАЗовцев двигатель Caterpillar. При этом Вязович добавил, что сами чехи столкнулись с такой же проблемой в ходе ралли.

Сам Василевский, будучи самым опытным пилотом команды, отметил, что его экипаж показал рекордно высокий результат из-за лучшего прохождения именно участков, проложенных по бездорожью. "Бездорожье для меня — это самое то, что нужно", — подчеркнул Василевский.

Что касается новичка команды, пилота третьей машины Алексея Вишневского, финишировавшего 27-м, то его напарники отметили достаточно высокий результат для первого раза, а сам пилот поблагодарил руководителя команды за то, что пригласил его в команду.