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БАТЭ расположился на 67-м месте в таблице Лиги чемпионов всех времен

23.01.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ расположился на 67-м месте в таблице Лиги чемпионов всех времен, согласно представленной УЕФА таблице клубов.

Лидирующую строчку в этом списке занимает мадридский «Реал». Следом идут «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

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БАТЭ расположился на 67-м месте в таблице Лиги чемпионов всех времен, согласно представленной УЕФА таблице клубов.

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