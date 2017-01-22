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БАТЭ расположился на 67-м месте в таблице Лиги чемпионов всех времен
23.01.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ расположился на 67-м месте в таблице Лиги чемпионов всех времен, согласно представленной УЕФА таблице клубов.
Лидирующую строчку в этом списке занимает мадридский «Реал». Следом идут «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
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БАТЭ расположился на 67-м месте в таблице Лиги чемпионов всех времен, согласно представленной УЕФА таблице клубов.
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