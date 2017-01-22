Как стало известно Tribuna.com, защитник Максим Витус попал в сферу интересов БАТЭ.

Сезон 2016/17 Витус провел в хорватском «Сплите», за который сыграл в 11 матчах. Полная статистика здесь.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Витусу проявляли «Шахтер» и брестское «Динамо».

Некоторое время назад появилась информация о том, что БАТЭ интересуется Максимом Бордачевым.