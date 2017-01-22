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Витус попал в сферу интересов БАТЭ
23.01.2017 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, защитник Максим Витус попал в сферу интересов БАТЭ.
Сезон 2016/17 Витус провел в хорватском «Сплите», за который сыграл в 11 матчах. Полная статистика
Ранее сообщалось о том, что интерес к Витусу проявляли
Некоторое время назад появилась
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Максим Витус попал в сферу интересов БАТЭ.
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